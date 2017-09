Wilde tuin

Het mooiste weer van de wereld vandaag. Zonnig maar niet te warm zodat we hard konden werken. Jij hoeft toch niks aan die tuin te doen?, vraagt iedereen. Niet in de gebruikelijke zin nee, maar alle zaailingen van bramen, eikenbomen, hulsten, tamme kastanjes, linden, essen, kardinaalsmuts, hazelnoten en klimop moeten eruit als ze op plekken staan waar je geen bomen of prikspul wilt hebben. Niet trekken, maar uitsteken met de schop. Laat je iets van de (pen)wortel achter, dan krijg je een dubbele boom terug. Heb je veel vogels, eekhoorns of andere beesten die dol op boomvruchten zijn dan helpen die je als een gek met ‘zaaien’. Vergeet ik voor het gemak nog kleefkruid en zevenblad. Frambozen, fruit- en notenbomen doen het prachtig op kippenpoep, maar de brandnetels ook. Niks doen is er hier zelden bij.

De zelfgezaaide grote blauwe hosta’s uitgeplant die ik twee jaar in grote bakken heb opgekweekt. In de loop der tijden ontdekt dat ze heel goed te zaaien zijn. Op de kwekerij betaal je er makkelijk 10 euro voor, en 30 planten is hier helemaal niks. Bijkomend voordeel is, dat ze zijn opgegroeid in de atmosfeer waar ze komen te staan. Samen met de groene, zilveren en goudkleurige planten (die ook goed te zaaien zijn) vormen ze prachtige bosschages die met hun grote blad het onkruid tegenhouden. Prima schuilplaats voor muisjes en ander klein gedierte dat door de uilen wordt bejaagd. De slakken zijn er ook dol op, maar de zanglijsters zijn weer verzot op de slakken. Zo begint er hier een mooie kringloop te ontstaan.

Dit jaar staan er al vijftien veenorchissen langs de vijver. De eerste is ooit spontaan komen aanwaaien. Ze goeien bij voorkeur in ruigten, en ruig is het hier want ik heb geen tijd en puf om alles preciesjes bij te houden. Vanmiddag de eerste grote blauwe libelle uit zijn velletje zien klimmen. Gisteren probeerden twee zeer jonge zanglijsters vergeefs binnen de kippenren te komen. Ze waren woedend want de roodborsten kunnen wel door de tralies heen en eten mee met de kippen. Die zullen wel gezonde jongen hebben vanwege de legkorrel die ze de hele dag bietsen.

Eitje 300 is gelegd vanaf half januari, terwijl ik maar 4 kippen bezit. En een haantje dat niet overmatig kraait, maar wel als er een eitje is geled. Dan jubelt hij het uit en de drie kipjes zingen mee uit volle borst, waarna de legster als een queen het hok uitschrijdt. Gekke beesten. Bij het krieken van de dag doet hij dapper met de vogels mee. Nog geen klachten gehad. De buren hebben nu ook kippen en achter lopen twee mekkerende geiten. Deze geluiden zijn heel wat aangenamer dan bladblazers en zitmaaimachines.