Wat voor een dieet volg jij?, vroeg hij. Ik schoot in de lach en zei: geen! Ik krijg steeds op mijn kop van Inge vanwege mijn bruine boterhammen met kaas, omdat dit volgens de nieuwste wetten ongezond zou zijn. ‘Hij’ is mijn tandarts waarvoor ik op- en neer naar Arnhem rijd.

Half jaar geleden had hij foto’s genomen. Onderhand nodig, dacht hij. dan kunnen we over een half jaar zien hoe snel de botafbraak gaat. Nou, die ging dus helemaal niet. Of ik soms extra kalk slikte? Andere medicijnen? Niets van dit al. Zelden pasta, piepers of rijst. Liever een bruine boterham bij mijn eten. Doorgaan zo, was zijn advies. En waarom heb je amper tandsteen? Ik zou het niet weten. Hij vulde een piepklein gaatje en dat was het weer. Over een half jaar controleren.

Hé, zei hij ineens, de ouderwetse kubus is weer helemaal in. Ik knikte voorzichtig want kon niks zeggen. Heb er laatst nog een gekocht voor Isabel omdat de hare (de oude van pappa?) tot op de draad versleten was. Heb jij die kleine boekjes nog?, vroeg hij. Ik reageerde niet want hij boorde. Toen hij daarmee klaar was herhaalde hij zijn vraag. Zal ik ze voor je kopiëren?

In Arnhem goot het pijpenstelen. Hier valt af-en-toe een beschaafd buitje. Niet voldoende om de boel eens flink te doordrenken wat hard nodig is.

Papieren binnen van het OM met allerlei vragen. De boeven zijn, na nog twee gewapende overvallen, gepakt en gaan daadwerkelijk voor de rechter. Knap en volhardend werk van de recherche, dat mag ook wel eens gezegd. Ik heb slechts een glimpje gezien van wat deze mannen allemaal doen en neem er mijn pet diep voor af. Ik ben al het gekanker in dit land over alles en nog wat meer dan zat.

Drukke week achter de kiezen. De eeuwig verstopte afvoer in de keuken lijkt voorgoed verholpen, wat een luxe! Aannemer en elektriciën zijn geweest maar nog niet klaar. Een vriend gecremeerd en van een ander zijn einde vernomen, twee verjaardagen gevierd met grote feesten en nóg weer een drukke week in het verschiet. Waar anderen niet weten wat ze met hun tijd aanmoeten, kom ik tijd tekort.