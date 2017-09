Daar gingen ze weer, de goede voornemens en de logees. Kan iemand mij misschien eens leren hoe een oud mens ordelijk en rustig leeft volgens netjes opgezette planning. Mij wil het maar niet lukken.

Eerst had ik een week met verjaardagsfeesten en crematies. Daarna een lieve logee uit de USA met wie ik het prima kan vinden. Maar die zo’n ander temperament heeft, zo’n andere opvatting over vele zaken (en die van haar beter vindt) dat ik ervan moest bekomen.

Gelijktijdig had ik mijn MacOS een update van Lion naar Capitan gegeven. Noodgedwongen, want er liep iets met het netwerk. Ik ga het niet allemaal uitleggen, maar het was aanvankelijk een ramp. Mijn Epsonprinters, zowel laser als photo, werden niet meer herkend en de scanners wilden ook niet meer. Als ik ergens ziek van word dan is het van een computer zonder printer.

Geef me een halve dag om manuals te lezen, errors op te sporen en de boel weer op te bouwen. Logé zat met eigen computer in mijn werkkamer maar haar mondje bleef maar kwebbelen en er viel van alles te doen. Maar zondag kreeg ik het dan voor elkaar en mocht ik op mijn lauweren rusten.

‘s-Middags een onverwacht bericht dat een goede vriend in het ziekenhuis lag. Had aan de lunch een TIA gekregen. Gelukkig at hij met een vriend die neuroloog was. Die zag het gebeuren en heeft trefzeker gehandeld. 112 Gebeld, en hem naar het ziekenhuis begeleid. Maar hoe ernstig de schade was, en waardoor het was gekomen zou nog uit onderzoeken moeten blijken. Spannende dagen. De uitslag was gunstig. Geen uitvalsverschijnselen. De vernauwing in de halsader is nog niet erg genoeg om nu al te opereren. Samen met zijn kinderen gisteravond bij hem zijn thuiskomst en de goede afloop gevierd.

Op 11 juli komt de overval-zaak voor de meervoudige kamer. Ik ga erheen, wil de gezichten zonder masker zien en horen wat ze te vertellen hebben. Ik meldde dit gisteravond terloops en de TIA-vriend zei meteen: ik ga mee, dan maken we daar een gezellig uitje van. Lijkt me een prima idee.

Vanavond komt Ammie logeren. Oké. Bliksembezoek. Ik wil er Inge niet voor afbellen want er is buiten gruwelijk veel te doen na al die regen. Spekgladde alg op alle stoepen en tegels. Hogedrukspuitwerk nodig voordat we onze benen breken. De brandnetels groeien zonder overdrijven 10 cm per dag. Het fruit hangt onrijp te rotten in de bomen. Niets aan te doen. Maar langs de vijver staat een rij van 16 veenorchissen te bloeien. Dat is dan wel weer leuk.