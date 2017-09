Het lijkt alweer jaren achter me te liggen, de overval, maar het was op de eerste lentedag dit jaar. De rechtszitting diende 14 dagen geleden en de eis was acht jaar. Gisteren kreeg de man die had bekend(26) 7 jaar onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Hij kan nog in hoger beroep en dit was het dan. Om een paar rottige centen en stoerdoenerij tegen vrienden zijn leven vergooid.

Zo’n overval bestaat uit meerdere aspecten: huisvredebreuk, bedreiging, gijzeling, diefstal om er een paar te noemen. Dit maakt het bij elkaar een zware misdaad, heb ik nu wel begrepen. Als een overval eenmaal is gelukt kunnen de boeven er moeilijk mee stoppen want de “thrill” werkt verslavend en succesvol jatten geeft aanzien bij soortgenoten. Zo simpel zit dat.