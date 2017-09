Niet bij honden

Yoeko heeft een katje als gezelschap verdiend. Er zijn voldoende heilige birmaantjes die herplaatst willen worden, maar bijna allemaal hebben ze de aantekening ‘kan niet worden geplaatst bij honden’. Onbegrijpelijk want birmaantjes sluiten vriendschap met alles wat leeft en qua karakter zijn het halve honden die altijd komen als je ze roept.

“De eigenaren willen het zo, hier valt niet over te marchanderen”, zei de herplaatsingsmevrouw toen ik vertelde dat mijn Yoeko 11 jaar in grote vrede met heilige birmanen had samengeleefd en dat hij zelfs bedreven was geraakt in oude katten wassen. “Dat kan iedereen wel zeggen”, zei ze en hiermee was het gesprek ten einde.

Oh nee, er was 1 prachtig heilig birmaantje dat ik wèl mocht hebben. Helaas was hij bij zijn huidige bazen niet meer te handhaven omdat hij onzindelijk was geworden en alles in huis deed. “Ow”, zei ik “honden zeker geen bezwaar?”. “Nee”, zei ze, “en hij mag ook naar buiten zonder dat hij een afgesloten ren nodig heeft in de tuin, wat al die anderen baasjes wel eisen”. Uit schuldgevoel omdat ze een kat die tegenvalt het huis uit gooien. Wij noemen dit Apenliefde.

Vrij in de tuin is wel prettig met een onzindelijke kat, maar hier moet ik nog eens even over denken.