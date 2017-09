Gaaf mens, die Pfeijffer

Sophie Hilbrand, hoog gewaardeerd in alle kreukels, vind ik niet te pruimen in haar zaterdagse leutprogram waarvan ik nu 1 1/4 aflevering heb gezien. Mens, houd je bij je fantastische spuit&slik achtige thema’s waarin je formidabel bent! Maar dit terzijde. Ik zapte weg.

Op Canvas trof ik onder de titel ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, een bijna 2 uur durende zomergastuitzending onder leiding van Thomas Vanderveken. De gast was Ilja Leonard Pfeijffer, ooit schrijvende bohémien van het zuiverste water die uit was op ophef en dronkenmansvertier. Maar ik genoot indertijd al van zijn Harde Feiten, waarin hij 100 romans bundelde van minder dan 500 woorden.

De laatste jaren heeft hij zich, door zijn lief gesteund, omgetoverd tot een oprechte persoonlijkheid, de schaamte voorbij, die om gelukkig te zijn geen andere gedaante meer hoeft aan te nemen dan zijn eigen wezen. Hij blijkt een buitengewoon warmvoelende intelligente schrijver die diepgaande zaken over de toekomst met vluchtelingen te vertellen heeft. Zijn aangename stem, die perfect geformuleerde zinnen zonder één hapering uitspreekt, is muziek om naar te luisteren. Hij vertelt even boeiend als hij schrijft