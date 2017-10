De kleine krokodil

Donderdag, achter bij de rottende bielzen, een heuse hagedis gezien. Inge riep: Kijk, hier loopt een krokodil. Vroeger, toen al dat verd… ongevraagd uitgezaaide gras er nog niet was van vele nieuwe, gazonminnende buren die alle vliegdennen kapten, waren ze talrijk en lagen ze te zonnen in het zand of op de stenen. Ze hoorden er helemaal bij.

Het valse gras heeft al ons blonde zand in bezit genomen, het zilveren bosgras met de roze aren verdrongen evenals de inheemse bloemen die hier als onkruid groeiden zoals vergeet-mij-nietjes en echte bosviooltjes. Wilde brem die overal opschoot kom ik ook nooit meer tegen. Om van de uilen niet te spreken die bij gebrek aan woonruimte vertrokken.

Zelfs de eekhoorns, jarenlang medebewoners van ons erf waarvan we talloze foto’s namen, komen alleen nog een enkele keer op bezoek. Dit jaar hebben we door de late vorst geen wal- en hazelnoten Dit hebben ze al lang ontdekt. Soms komen ze nog uit de vijvers drinken, maar verder blijven ze op afstand of worden ze in het voorjaar bij bosjes doodgereden door het geïntensiveerde verkeer. Want we zijn slluipweg geworden voor snelheidsoverschrijders, containerverslepers, en grote vrachtvervoerders.

De rode mieren zijn ook schaars geworden en door kleine, zwarte verdrongen. De ringslang in geen jaren meer gezien. Vlinders, wespen, bijen, hommels vliegen spaarzaam rond. De hoornaar neemt toe. De enige wilde vriend die hier nog woont is de solitaire buizerd. Gisteren vloog hij weer over me heen. Oeps, denk je dan wat een grote jongen. Maakt wel dat alle houtduiven, inclusief de oude weduwe-moeder, naar een tuin verderop zijn getrokken tenzij ze al zijn opgegeten.

Wat natuur betreft was het vroeger beter. Alles verschraalt. De laatste huizen waarvan het dak niet boven de bomen mocht komen gaan in rap tempo verloren vanwege de terreinen waarop ze zijn gebouwd. Ze worden gesloopt en vervangen door lachwekkend eenvormige kastelen uit prefab materiaal, de bomen moeten gekapt want staan in de weg, de natuurlijke heuvels geëgaliseerd, er moeten hekken omheen, honden aangeschaft die zo stom zijn dat ze na jaren nog tegen hun eigen buren blaffen.

Ze hebben allemaal dezelfde groenbedrijven die de tuinen op dezelfde wijze beplanten en onderhouden. Veel bestrating, veel bladblazerij en ’s-zomers veelvuldig gemaai van gazonnen die doorlopend met anti-mos behandeld moeten worden want het is hier van huis uit zuur bosgebied.

Waar had ik het ook alweer over? O ja, we hadden een kleine krokodil gezien.